MSB: "TSK İnsani Yardım Tugayı bir vatandaşımızı daha kurtardı"
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Milli Savunma Bakanlığı, "TSK İnsani Yardım Tugayı bir vatandaşımızı daha kurtardı" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Tsk İnsani Yardım Tugayı bir vatandaşımızı daha kurtardı" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Hatay'da görev yapan TSK İnsani Yardım Tugayı, bir vatandaşımızı daha enkaz altından sağ olarak kurtardı. Dayanışma vakti" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa