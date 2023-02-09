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MSB: "Terörle mücadelenin kahramanı komandolarımız da deprem bölgesine intikal ediyor"

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Terörle mücadelenin kahramanı komandolarımız da deprem bölgesine intikal ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların deprem bölgesine intikal ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların deprem bölgesine intikal ettiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelenin kahramanı komandolarımız da deprem bölgesine intikal ediyor. Tüm gücümüzle devletimizin ve milletimizin yanında mücadeleyi sürdüreceğiz" denildi. - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

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