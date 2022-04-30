MSB: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa