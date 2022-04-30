MSB: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. - Haberler

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MSB: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 'Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

MSB: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saldırı, Taciz, Fırat, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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