5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Haberler

5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa