5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Haberler

5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi MSB: "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. MSB: "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye Irak PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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