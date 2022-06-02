5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Haberler

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5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB: "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriye Irak PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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