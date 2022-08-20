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MSB: Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti

MSB: Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti

3. Sayfa Haberleri

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan tahıl yüklü 2 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan tahıl yüklü 2 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna Çernomorsk Limanı'ndan 2 gemi daha hareket etti. Bugün ayrıca Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek olan 2 geminin de İstanbul'un kuzeyinde denetlemesi yapılacak" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - 3. Sayfa

Ukrayna 3. Sayfa Güncel Haberler

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