MSB:  Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 30 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik hava harekatları düzenlendiği, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedefin imha edildiği belirtildi.

Harekatın, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halklara ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda düzenlendiği bildirildi.

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İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.