MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale...
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MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ Ypg'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa