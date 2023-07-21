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MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale...

3. Sayfa Haberleri

MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/ Ypg'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Suriye YPG PKK 3. Sayfa Haberler

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