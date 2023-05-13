MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
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MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/ Ypg'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor, sürecek." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa