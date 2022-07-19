MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile... MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/ Ypg'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye YPG PKK 3. Sayfa Haberler

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