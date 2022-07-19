MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile... - Haberler

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MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile...

MSB: "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

MSB: " Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/ Ypg'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriye YPG PKK 3. Sayfa Haberler

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