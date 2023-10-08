MSB'den Suriye'deki terör hedeflerine hava harekatı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 6 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik hava harekatları düzenlendiği, icra edilen hava harekatlarıyla BTÖ tarafından kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin imha edildiği belirtildi.

Harekatın, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinde halklara ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda düzenlendiği bildirildi.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.