MSB: Suriye'den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i PKK/PYD/YPG üyesi 9 kişinin yakalandığını duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i PKK/PYD/ Ypg üyesi 9 kişinin yakalandığını duyurdu. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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