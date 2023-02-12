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MSB: Suriye'den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı

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MSB: Suriye'den yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i PKK/PYD/YPG üyesi 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i PKK/PYD/ Ypg üyesi 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suriye YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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