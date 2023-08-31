MSB: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kesintisiz şekilde devam ettiğini belirterek, "Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1146'ya, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 489'a ulaşmıştır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere terörle mücadelesine kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyleyen Aktürk, "Başarıyla icra edilen operasyonlar ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1146'ya, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 489'a ulaşmıştır. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 600 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1336 silah ve 667 bin 547 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin192 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 640 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Diğer yandan bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir" diye konuştu.

'4 BİN 291 ŞAHIS HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Sınırların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunduğunu belirten Aktürk, "Hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 474 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 30'u FETÖ mensubu olmak üzere 37'si terör örgütü üyesidir. 4 bin 291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 756'ya yükselmiş, yakalanan şahıslardan 285'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 417 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 145 bin 697 olmuştur. Ayrıca, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda ise 54 kilogramı son bir haftada olmak üzere toplam 4 bin 857 kilogram uyuşturucu ile 1911 adet hap ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'SON BİR HAFTADA 3 TACİZ VE SALDIRI YAPILDI'

Suriye'de istikrarın tesisi, Suriyelilerin geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyleyen Aktürk, "Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Nitekim bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 96 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 31'i son bir haftada olmak üzere 840 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

'KKTC'DE CAMİYE YÖNELİK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

TSK'nın, Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam edeceğini vurgulayan Aktürk, "Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir. Bir diğer önemli husus da KKTC'nin adadaki durumudur. Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz. 26 Ağustos'ta Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Müslümanlara, İslam alemine ve tüm insanlığın ortak değerlerine yönelik tehdit oluşturan ve daha önce de benzerleri yaşanan bu tarz nefret eylemleri Kıbrıs'taki iki devletli çözüm vizyonunun ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir" diye konuştu.

'2 FIRTINA OBÜSÜ ENVANTERE ALINDI'

Türk savunma sanayisi ürünlerinin TSK envanterine girmesiyle, ordunun gücünün her geçen gün daha da arttığını söyleyen Aktürk, "Bu kapsamda; çeşitli cins ve miktarda harp silah ve araç gereçleri silahlı kuvvetlerimizin envanterine dahil edilmektedir. Son olarak Kara Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan 'Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu (K/M) Fırtına Obüs Tedariki Projesi' kapsamında, 2023 yılında teslim edilmesi planlanan 4 obüsten 2'sinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, 25 Ağustos'ta envantere alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Aktürk ayrıca, TSK tarafından oluşturulan 'Rezerv Güç' ile yangın söndürme çalışmalarına sağlanan desteğin aralıksız sürdürüldüğünü bildirerek, bu çerçevede TSK'ya ait helikopter ve uçaklarla şimdiye kadar 1335 sorti yapılarak yangınlara müdahale edildiğini söyledi.

'DAHA ÖNCE ÇEKİLMİŞ STOK GÖRÜNTÜLER'

Öte yandan bakanlık kaynakları, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan, sınırlardaki yasa dışı geçişlerle ilgili görüntülerin daha önce farklı yerlerde çekilerek farklı amaçlarla kullanılmış stok görüntüler olduğunu bildirdi. Kaynaklar, sınır güvenliğinin yetersiz olduğuna yönelik söylemlerin; gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemler olduğunu aktardı. Bu görüntülerin çoğunluğunun göçmen kaçakçılarının reklam yapmak amacıyla çekip dağıttığı görüntüler olduğunu bildiren bakanlık kaynakları, söz konusu görüntüleri paylaşanların da bilerek ya da bilmeyerek göçmen kacakçılığına alet olduğunu belirtti.

Kaynaklar ayrıca, Yunanistan ile ilişkilerde, eylül ayıyla birlikte çalışmaların ve temasların artmasının beklendiğini bildirdi.