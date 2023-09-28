MSB: Son bir haftada 80 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil terörle mücadele harekatı bölgesinde 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aktürk, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1351, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar da 38 bin 694'e ulaştığını belirtti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftadaki bakanlık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Aktürk, "Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil terörle mücadele harekatı bölgesinde 1 Ocak'tan itibaren 80'i son bir haftada olmak üzere 1351 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 694'e ulaşmıştır" dedi.

Aktürk, Hava Kuvvetleri unsurları ile 1-23 Eylül tarihleri arasında icra edilen terör yuvalarına yönelik planlı hava harekatları ile Kandil, Asos, Gara, Metina, Zap ve Hakurk'daki 82 hedefin vurulduğunu belirtti. Aktürk, harekatlar ile teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerlerin imha edildiğini, 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Aktürk, yılbaşından itibaren terör örgütü tarafından harekat bölgelerine 342 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini, bu saldırılara misliyle karşılık verilerek 65'i son bir haftada olmak üzere 991 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Aktürk, "Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu operasyonların yanı sıra bakanlığımız; FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

'SINIRDA 621 KİŞİ YAKALANDI'

Aktürk, hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 621 kişinin yakalandığını belirterek, "Bu şahıslardan 15'i FETÖ mensubu olmak üzere 27'si terör örgütü üyesidir. 4 bin 35 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 63'e yükselmiş, yakalanan şahıslardan 360'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 524 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 162 bin 415 olmuştur" dedi.

Aktürk, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda 20 kilosu son bir haftada olmak üzere toplam 4 bin 889 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini söyledi. Aktürk, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edildiğini belirtti.

'KARABAĞ'DAKİ DURUMU TAKİP EDİYORUZ'

Aktürk, Azerbaycan'daki gelişmelere ilişkin, "Askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimizin devam ettiği ve 'iki devlet, tek millet' şiarıyla bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Karabağ'da gerçekleştirilen askeri operasyon sonrası bölgedeki son durumu yakinen takip ediyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabaları desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Kahraman Azerbaycan ordusunun 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı ve 44 gün süren 'Tek Vatan Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü ve '27 Eylül Şehitleri Anma Günü' münasebetiyle Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün sağlanması uğruna hayatını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aktürk, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) tarafından modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldığını hatırlatarak, "Modernize edilen tesis ile Azerbaycan ordusuna ait kara araçlarının bakım-onarım, yenileştirme ve modernizasyon ihtiyaçları dışa bağımlı olmadan kendi bünyesinde gerçekleştirilebilir hale getirilmiştir" dedi.

'ATEŞKES İHLALİ YOK'

MSB kaynakları, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki son durum ile Türk Rus Ortak Merkez Komutanlığının çalışmalarına ilişkin soru üzerine, sürecin yakından takip edildiğini, merkezin çalışmalarını sürdürdüğünü, operasyonunun ardından bölgede herhangi bir ateşkes ihlalinin tespit edilmediğini söyledi.