MSB: &quot;Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı&quot; - Haberler

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MSB: "Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
MSB: 'Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı'

MSB: "Son 7 günde Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı.

MSB: "Son 7 günde Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ, 2'sinin DEAŞ, 3'ünün de PKK'lı olduğu belirlendi."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Suriye 3. Sayfa Güncel Haberler

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