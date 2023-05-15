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MSB: 'Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36...

MSB: "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36...

3. Sayfa Haberleri

MSB: "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

MSB: "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi." - ANKARA

Van Seçim Sonuçları
Van Yerel Seçim Sonuçları 2019
Van Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Van 3. Sayfa Haberler

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