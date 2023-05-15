MSB: "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36...

MSB: "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.