MSB: "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36...
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MSB: "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
MSB: "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa