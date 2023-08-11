MSB: "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"

MSB 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesini "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" notuyla duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" notuyla paylaşılan gönderide "İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerine yer verildi.