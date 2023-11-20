MSB: "Sağlık Bakanlığının talebi üzerine; Türkiye'de tedavi görecek olan 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için Hava Kuvvetlerimize ait bir adet...
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MSB: "Sağlık Bakanlığının talebi üzerine; Türkiye'de tedavi görecek olan 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için Hava Kuvvetlerimize ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi.
MSB: "Sağlık Bakanlığının talebi üzerine; Türkiye'de tedavi görecek olan 109 Gazzeli kardeşimizin tahliyesi için Hava Kuvvetlerimize ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi. Kayseri'den havalanan ve Mısır'a giden uçağımızda 10 kişilik sağlık personeli de bulunuyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa