MSB: "PKK'ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi"
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Operasyonu çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Operasyonu çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.
MSB sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirdi" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa