MSB: "Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik şehit olmuştur" - Haberler

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MSB: "Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik şehit olmuştur"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 'Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik şehit olmuştur'

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

MSB, yaralı şekilde hastaneye kaldırılan P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir KEMİK yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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