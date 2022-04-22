MSB: "Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" - Haberler

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MSB: "Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 'Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi'

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca operasyonda görev alan Silahlı İnsansız Araçlarının (SİHA) hedef noktaları etkisiz hale getirdiği görüntüleri de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi. Söz konusu paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Bayraktar TB2 ve Akıncı Silahlı İnsansız Hava araçları tarafından icra edilen operasyon görüntüleri de paylaşıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terörist, Milli, İcra, Irak, 3. Sayfa, Haberler

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