MSB: "(Pençe Kilit Operasyonu) Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "(Pençe Kilit Operasyonu) Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "(Pençe Kilit Operasyonu) Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama–tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa