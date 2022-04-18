MSB: "(Pençe Kilit Operasyonu) Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. - Haberler

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MSB: "(Pençe Kilit Operasyonu) Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: '(Pençe Kilit Operasyonu) Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "(Pençe Kilit Operasyonu) Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "(Pençe Kilit Operasyonu) Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama–tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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