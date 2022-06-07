Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi - Haberler

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Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi

AA - 3. Sayfa
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hale getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ahmet Sertan Usul - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Irak 3. Sayfa Güncel Haberler

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