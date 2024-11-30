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MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Ele Geçirilen Mühimmatı Açıkladı

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Ele Geçirilen Mühimmatı Açıkladı
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah ve mühimmatları duyurdu. Kahraman Mehmetçiklerin irili ufaklı çok sayıda teçhizat ve mühimmat ele geçirerek kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde sürdürdüğü arama tarama faaliyetleri neticesinde ele geçirilen mühimmatı paylaştı.

MSB tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan Kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Teröristlerin inlerine giren Komandolarımız, çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizatı ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen mühimmat ise şöyle: "11 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1 adet şarjörü, Doçka makineli tüfeğe ait 1 adet çatal ayak, 2 adet hava sehpası, 14 adet tüfek namlusu, 2 adet gövdesi, 2 adet alev gizleyen, 241 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 82 mm Havan namlu döşeme, 3 adet el kundağı, 4 adet çatal ayak, 6 adet boş şerit, 11 adet RPG-7 üst kundağı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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