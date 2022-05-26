Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
AA - 3. Sayfa
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olmasının ardından hava harekatı başlattı. Düzenlenen operasyonda 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bu sabah, teröristler tarafından açılan taciz ateşinde Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Meral şehit oldu.
"KANLARINI YERDE BIRAKMADIK"
Acı haber sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon bölgesine hava harekatı başlattı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.
AA / Muhammed Ali Toruntay - 3. Sayfa