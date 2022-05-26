Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bu sabah, teröristler tarafından açılan taciz ateşinde Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Meral şehit oldu.

"KANLARINI YERDE BIRAKMADIK"

Acı haber sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon bölgesine hava harekatı başlattı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.