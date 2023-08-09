MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen...

MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.