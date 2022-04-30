MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda... - Haberler

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MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda...

MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Söz.

MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Nurettin Uzun tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Silah, Taciz, Terör, Nisan, 3. Sayfa, Haberler

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