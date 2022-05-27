MSB, Pençe Kilit operasyon bölgesinde ele geçirilen mühimmatın görüntülerini paylaştı - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde icra edilen arama ve tarama faaliyetlerinde teröristlere ait sığınak ve mağaralarda ele geçirilen mühimmatın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Terör yuvalarını yok etmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hale getiriyor" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa