MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah... - Haberler

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MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah...

MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehit, Silah, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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