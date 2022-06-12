MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P. Söz. Er... - Haberler

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MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P. Söz. Er...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P. Söz. Er...

MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P. Söz. Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır"

MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, P. Söz. Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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