MSB: " Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu" - Haberler

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MSB: " Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: ' Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu P.Uzm.Çvş. Kubilay Çon'un şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu P.Uzm.Çvş. Kubilay Çon'un şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Çatışma, Nisan, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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