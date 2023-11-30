MSB: "Pençe-Kilit Harekâtı'nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 391 silah ve 780 bin 57 mühimmat ele...
MSB: "Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 391 silah ve 780 bin 57 mühimmat ele geçirilmiş, 812 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.
MSB: "Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 391 silah ve 780 bin 57 mühimmat ele geçirilmiş, 812 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir." - ANKARA