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MSB: "Pençe-Kilit Harekâtı'nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 391 silah ve 780 bin 57 mühimmat ele...

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MSB: "Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 391 silah ve 780 bin 57 mühimmat ele geçirilmiş, 812 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.

MSB: "Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 391 silah ve 780 bin 57 mühimmat ele geçirilmiş, 812 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Güvenlik Terör 3. Sayfa Haberler

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