MSB: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş....
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MSB: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Enes Kırmızıkoç derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
MSB: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Enes Kırmızıkoç derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa