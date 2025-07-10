MSB: (Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 12 askerin şehit düştüğü mağara olayına ilişkin)Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir...

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MSB: (Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 12 askerin şehit düştüğü mağara olayına ilişkin)Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır.

MSB: (Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 12 askerin şehit düştüğü mağara olayına ilişkin)Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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