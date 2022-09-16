Türk Deniz Kuvvetleri'ne Ait İha, Yunan Botunun Kaçak Göçmenleri Türk Karasularına İtmesini Görüntüledi

İzmir'in Çeşme İlçesi açıklarında bir Yunan Sahil Güvenlik botunun küçük bir teknedeki kaçak göçmenleri şişme botlara aktarıp Türk karasularına ittiği belirlendi. O anlara ait İHA görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

İzmir'in Çeşme İlçesi açıklarında bir Yunan Sahil Güvenlik botunun küçük bir teknedeki kaçak göçmenleri şişme botlara aktarıp Türk karasularına ittiği belirlendi. O anlara ait İHA görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

İzmir'in Çeşme İlçesi'nin kuzeybatısındaki Uzunadalar civarında 14 Eylül'de bir Yunan Sahil Güvenlik botunun, küçük bir teknedeki kaçak göçmenleri aldığı belirlendi. Bottaki Yunan askerlerinin daha sonra kaçak göçmenleri iki şişme bota nakledip Türk karasularına ittiği tespit edildi.

O anlara ilişkin, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tarafından çekilen görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

GÖÇMENLER KURTARILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"14 Eylül 2022'de Çeşme'nin kuzeybatısındaki Uzunadalar'da Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir İHA, düzensiz göçmenlerin iki şişme bota aktarılarak Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından Türk karasularına itildiğini tespit etti. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı."