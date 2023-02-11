MSB: OHAL ilan edilen illerde er statüsündeki yükümlülerin askere sevkleri ertelenmiştir

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), olağanüstü hal ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden er statüsündeki yükümlülerin askere sevklerinin ertelendiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), olağanüstü hal ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden er statüsündeki yükümlülerin askere sevklerinin ertelendiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Olağanüstü hal ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden 02.03.2023 ve 06.04.2023 tarihlerinde sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin askere sevkleri 04.05.2023 tarihine ertelenmiştir. Bu yükümlülerden önceki planlandığı sevk tarihlerinde silahaltına alınmak isteyenlerin sevkleri yapılacaktır" ifadelerini kullandı.