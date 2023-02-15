Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu"

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu. Ortak amaçtır tebessüm bırakmak yüzlerde, umudu yeniden yeşertmektir yüreklerde. En büyük onur ve görev ise; ulaştırmaktır emanetleri sahiplerine" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Twitter 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title