MSB: "Mehmetçiklerimizin havadan drone ile arama çalışmalarına destek verdiği Hemşire Fatma Tekdal'ın naaşına ulaşıldı" Milli Savunma Bakanlığı Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan ve Mehmetçiklerin havadan dron ile arama çalışmalarına destek verdiği Hemşire Fatma Tekdal'ın naaşına...

MSB: "Mehmetçiklerimizin havadan drone ile arama çalışmalarına destek verdiği Hemşire Fatma Tekdal'ın naaşına ulaşıldı"

ADIYAMAN - Milli Savunma Bakanlığı Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan ve Mehmetçiklerin havadan dron ile arama çalışmalarına destek verdiği Hemşire Fatma Tekdal'ın naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan ve Mehmetçiklerimizin havadan drone ile arama çalışmalarına destek verdiği Hemşire Fatma Tekdal'ın naaşına ulaşıldı. Fatma Tekdal'ın 1.5 yaşındaki bebeği Zeynep Zümre Tekdal'ı arama çalışmaları ise AFAD yetkilileri ile koordineli şekilde sürüyor. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.