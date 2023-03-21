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MSB: "Mehmetçiklerimizin havadan dron ile arama çalışmalarına destek verdiği Hemşire Fatma Tekdal'ın naaşına ulaşıldı"

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Mehmetçiklerimizin havadan dron ile arama çalışmalarına destek verdiği Hemşire Fatma Tekdal'ın naaşına ulaşıldı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan ve Mehmetçiklerin havadan dron ile arama çalışmalarına destek verdiği Hemşire Fatma Tekdal'ın naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan ve Mehmetçiklerin havadan dron ile arama çalışmalarına destek verdiği Hemşire Fatma Tekdal'ın naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan ve Mehmetçiklerimizin havadan dron ile arama çalışmalarına destek verdiği Hemşire Fatma Tekdal'ın naaşına ulaşıldı. Fatma Tekdal'ın 1.5 yaşındaki bebeği Zeynep Zümre Tekdal'ı arama çalışmaları ise AFAD yetkilileri ile koordineli şekilde sürüyor. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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