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MSB: "Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız İskenderun'da enkaz altında kalan bir evladımızı daha sağ salim kurtardı"

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız İskenderun'da enkaz altında kalan bir evladımızı daha sağ salim kurtardı'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız İskenderun'da enkaz altında kalan bir evladımızı daha sağ salim kurtardı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız İskenderun'da enkaz altında kalan bir evladımızı daha sağ salim kurtardı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız İskenderun'da enkaz altında kalan bir evladımızı daha sağ salim kurtardı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı İskenderun 3. Sayfa Haberler

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