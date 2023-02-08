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MSB: "Mehmetçiklerimiz, deprem noktalarında vatandaşlarımıza sıcak yemek ikram ederek destek sağlamaya çalışıyor"

3. Sayfa Haberleri

- MSB: "Mehmetçiklerimiz, deprem noktalarında vatandaşlarımıza sıcak yemek ikram ederek destek sağlamaya çalışıyor" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin hem kışlalar da hem de deprem noktalarında vatandaşlara sıcak yemek ikram ederek destek sağladığını bildirdi.

- MSB: "Mehmetçiklerimiz, deprem noktalarında vatandaşlarımıza sıcak yemek ikram ederek destek sağlamaya çalışıyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin hem kışlalar da hem de deprem noktalarında vatandaşlara sıcak yemek ikram ederek destek sağladığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz hem kışlalarımızda hem de deprem noktalarında vatandaşlarımıza sıcak yemek ikram ederek destek sağlamaya çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

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