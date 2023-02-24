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MSB: "Mehmetçik okulları oluşturmaya devam ediyor"

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Mehmetçik okulları oluşturmaya devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik deprem bölgesindeki çadır kentlerde çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için okulları oluşturmaya devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik deprem bölgesindeki çadır kentlerde çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için okulları oluşturmaya devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 11 ili etkileyen deprem bölgesinde devam eden eğitim öğretim faaliyetlerinin asayişiyle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki çadır kentlerde çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri için Mehmetçik okulları oluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Twitter Deprem 3. Sayfa Haberler

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