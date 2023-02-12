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MSB: "Mehmetçik arama-kurtarmanın yanı sıra yardımları dağıtıyor, çadırları kuruyor, asayişi sağlıyor"

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Mehmetçik arama-kurtarmanın yanı sıra yardımları dağıtıyor, çadırları kuruyor, asayişi sağlıyor'

Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik arama-kurtarmanın yanı sıra; yardımları dağıtıyor, çadırları kuruyor, asayişi sağlıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik arama-kurtarmanın yanı sıra; yardımları dağıtıyor, çadırları kuruyor, asayişi sağlıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçik, arama-kurtarmanın yanı sıra; Yardımları dağıtıyor, Çadırları kuruyor, Asayişi sağlıyor! Sakarya'da konuşlu 7'nci Komando Tugayı, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaralarımızı sarmak için aralıksız görev yapıyor. Hep Birlikte Türkiye" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Sakarya 3. Sayfa Haberler

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