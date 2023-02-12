MSB: "Mehmetçik arama-kurtarmanın yanı sıra yardımları dağıtıyor, çadırları kuruyor, asayişi sağlıyor"
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Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik arama-kurtarmanın yanı sıra; yardımları dağıtıyor, çadırları kuruyor, asayişi sağlıyor" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Mehmetçik arama-kurtarmanın yanı sıra; yardımları dağıtıyor, çadırları kuruyor, asayişi sağlıyor" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçik, arama-kurtarmanın yanı sıra; Yardımları dağıtıyor, Çadırları kuruyor, Asayişi sağlıyor! Sakarya'da konuşlu 7'nci Komando Tugayı, Kahramanmaraş Pazarcık'ta yaralarımızı sarmak için aralıksız görev yapıyor. Hep Birlikte Türkiye" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa