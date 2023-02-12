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MSB: "Mehmetçik 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulundu"

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Mehmetçik 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulundu'

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin deprem bölgesinde 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulunduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin deprem bölgesinde 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulunduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk günden bu yana durmadan, yorulmadan Hatay'da çadır kurma çalışmalarına aralıksız devam eden Mehmetçik, 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulundu. Türkiye tek yürek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Hatay 3. Sayfa Haberler

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