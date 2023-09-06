MSB: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur Sınır Kapısı'nda hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur Sınır Kapısı'nda hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa