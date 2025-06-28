MSB: " Libya'da görev yapmakta olan Hv.P. Alb. İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA