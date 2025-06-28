MSB: "Libya'da görev yapmakta olan Hv.P. Alb. İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm...

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MSB: "Libya'da görev yapmakta olan Hv.P. Alb. İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran tarihinde şehit olmuştur.

MSB: " Libya'da görev yapmakta olan Hv.P. Alb. İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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