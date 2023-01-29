MSB, Kış tatbikatında Mehmetçiğin uçaktan atlayış görüntüsünü paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Kış Tatbikatı'nda nefes kesen uçaktan atlayış görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Kış Tatbikatı'nda nefes kesen uçaktan atlayış görüntülerini paylaştı.
MSB, sosyal medya hesabında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde icra edilmekte olan Kış Tatbikatı'nda Mehmetçiğin nefes kesen uçaktan atlayış görüntülerine yer verdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa