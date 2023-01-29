Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB, Kış tatbikatında Mehmetçiğin uçaktan atlayış görüntüsünü paylaştı

3. Sayfa Haberleri

MSB, Kış tatbikatında Mehmetçiğin uçaktan atlayış görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Kış Tatbikatı'nda nefes kesen uçaktan atlayış görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Kış Tatbikatı'nda nefes kesen uçaktan atlayış görüntülerini paylaştı.

MSB, sosyal medya hesabında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde icra edilmekte olan Kış Tatbikatı'nda Mehmetçiğin nefes kesen uçaktan atlayış görüntülerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Kars 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title