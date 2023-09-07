MSB Kaynakları: TEKNOFEST'te statik olarak gösterilen F-4 uçağımızın yedek yakıt tankı kendi ana üssü olan Eskişehir'e dönmek üzere Etimesgut'tan kalktıktan sonra TPAO otoparkına düştü.

MSB Kaynakları: TEKNOFEST'te statik olarak gösterilen F-4 uçağımızın yedek yakıt tankı kendi ana üssü olan Eskişehir'e dönmek üzere Etimesgut'tan kalktıktan sonra TPAO otoparkına düştü. Onun hemen arkasından Hava Kuvvetlerimize ait ekipler hemen bölgeye sevk edildi ve teknik inceleme başlatıldı. - ANKARA