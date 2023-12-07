MSB Kaynakları: "Sınır güvenliğinin sağlanması maksadıyla hudutlarımız yoğun ve kademeli emniyet sistemleri ile korunmaktadır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kaynakları, "Sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız yoğun ve kademeli emniyet sistemleri ile korunmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kaynakları, "Sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız yoğun ve kademeli emniyet sistemleri ile korunmaktadır. Hudut birliklerimiz imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirmektedir" dedi.

MSB kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında iki ülke Savunma Bakanları'nın imzaladığı Askeri Çerçeve Anlaşması'nın ne gibi detaylar içerdiğine ilişkin sorusu üzerine, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları; Türkiye ve Katar arasında 2007 yılında imzalanan ve yürürlükte olan Askeri Çerçeve Anlaşması'nın güncellendiğini belirtti.

Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretini hatırlatan ve geçen ay Ankara'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı sonrası askeri anlamda ne tür mesafeler alındığını soran basın mensupları ile şu bilgileri paylaştı:

"Güven Artırıcı Önlemler dediğimiz toplantılar, iki ülke arasındaki pozitif atmosferi destekleyen faaliyetlerdir. Bunlar; karşılıklı ziyaretler, karşılıklı spor faaliyetleri karşılıklı liman ziyaretleri gibi olumlu havayı destekleyen hususlardan oluşmaktadır. Son yapılan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nda Güven Artırıcı Önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırmak için bir İletişim Noktası Mekanizması kurulması kararlaştırıldı. Bir sonraki toplantı da Yunanistan ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Daha önce açıklanan 29 maddelik Güven Arttırıcı önlemlerin bir kısmı üzerinde görüşmeler yapıldı, ilerlemeler sağlandı. Pozitif atmosferi geliştirmeye yönelik çalışmalara devam ediliyor. Her iki taraf da olumlu atmosferin bozulmaması için elinden gelen gayreti gösteriyor"

Sosyal medyada paylaşılan gerçek dışı hudut ihlali görüntüleri

İnsan kaçakçıları tarafından sosyal medyada paylaşımlar yapıldığını hatırlatan basın mensuplarına Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"Sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız yoğun ve kademeli emniyet sistemleri ile korunmaktadır. Hudut birliklerimiz imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirmektedir. Dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden olan hudut güvenlik sistemimiz, bir çok ülke tarafından da yerinde görülmek suretiyle örnek alınmaktadır. Buna rağmen başka ülke hudutlarında çekilen, eski tarihli stok görüntüler sosyal medya platformlarından servis edilerek bilinçli dezenformasyon yapılmaya çalışılmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın; hudutlarımızı namus bilen Mehmetçik, büyük bir özveriyle ve başarıyla görevini yapmaktadır." - ANKARA