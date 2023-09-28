Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyona ilişkin, "Azerbaycan ordusunun operasyonunun ardından bölgede herhangi bir ateşkes ihlali tespit edilmedi" açıklamasında bulundu.

MSB kaynakları: '(Karabağ) Azerbaycan ordusunun operasyonunun ardından bölgede herhangi bir ateşkes ihlali tespit edilmedi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyona ilişkin, "Azerbaycan ordusunun operasyonunun ardından bölgede herhangi bir ateşkes ihlali tespit edilmedi" açıklamasında bulundu.

Sel felaketinin yaşandığı Libya'daki yardım çalışmalarına ilişkin soru üzerine MSB kaynakları, yaşanan felaketin ardından Libya'ya yardım eli uzatan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait üç uçağın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdığını hatırlatan kaynaklar, sonrasında TCG Bayraktar, TCG Sancaktar ve TCG Osmangazi ile dört seferde yardım malzemeleri ve araç-gereçlerin gönderildiğini aktardı. Kaynaklar, yardım faaliyetlerin AFAD koordinesinde devam ettiğini belirtti.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki son durum ile Türk Rus Ortak Merkez Komutanlığının çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Merkezin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren kaynaklar, Azerbaycan ordusunun operasyonunun ardından bölgede herhangi bir ateşkes ihlalinin tespit edilmediğini kaydetti.

Suriye'nin kuzeyinde Arap aşiretleriyle terör örgütü arasındaki çatışmalar hatırlatılarak TSK unsurlarının durumuna ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Birliklerimizin ve personelimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz, olumsuz bir durum söz konusu değil" ifadesini kullandı. - ANKARA