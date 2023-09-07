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MSB Kaynakları: (Deyrizor'da yaşanan olaylar) PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit...

3. Sayfa Haberleri

MSB Kaynakları: (Deyrizor'da yaşanan olaylar) PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor.

MSB Kaynakları: ( Deyrizor'da yaşanan olaylar) PKK/ Ypg ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Deyrizor YPG PKK 3. Sayfa Haberler

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