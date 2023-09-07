MSB Kaynakları: (Deyrizor'da yaşanan olaylar) PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit...
MSB Kaynakları: (Deyrizor'da yaşanan olaylar) PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor.
MSB Kaynakları: ( Deyrizor'da yaşanan olaylar) PKK/ Ypg ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa